Szczepionka na COVID. Poza kolejnością zaszczepiło się kilkadziesiąt osób? NFZ ma listę

W Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego miało zaszczepić się nie 18, a nawet kilkadziesiąt osób. Pełna lista jest w posiadaniu Narodowego Funduszu Zdrowia, który prowadzi kontrolę w tej sprawie - ustaliło RMF FM.

Tzw. afera szczepionkowa wywołała burzliwą dyskusję na temat Narodowego Programu Szczepień. Wśród osób, które nie należały do grupy zero, a otrzymały wakcynę, znaleźli się celebryci i ludzie mediów, ale także i chociażby były premier Leszek Miller. Według medialnych doniesień miało to być łącznie 18 osób.

RMF FM ustaliło jednak, że grupa zaszczepionych na WUM poza kolejnością ma obejmować nawet kilkadziesiąt osób. Rozgłośnia podała, że pełna lista trafiła do Narodowego Funduszu Zdrowia, który obecnie prowadzi na uczelni kontrolę.

W spisie mają być nazwiska m.in. biznesmenów i przedsiębiorców z Warszawy oraz okolic. Kontrola prowadzona przez NFZ zakończy się najprawdopodobniej do końca tygodnia. Uczelnia przeprowadza aktualnie także swoje wewnętrzne postępowanie. Z WUM pożegnała się kanclerz Małgorzata Rejnik. Odwołana została również prezes Centrum Medycznego Ewa Trzepal.

Szczepionka na COVID. Ile osób już zaszczepiono? Rząd podał dane

Najnowsze statystyki dotyczące Narodowego Programu Szczepień przekazał w czwartek na konferencji prasowej szef KPRM Michał Dworczyk. Do tej pory w całej Polsce wykonano ponad 177 tys. szczepień. Odnotowano zaledwie 8 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

W sumie do Polski trafiło na obecną chwilę ponad 697 tys. dawek preparatu. - Zgodnie z deklaracjami producentów i porozumieniem do końca pierwszego kwartału, czyli do końca marca tego roku otrzymamy około 5 mln 900 tys. dawek, co pozwoli nam na zaszczepienie 2,95 mln pacjentów - powiedział Dworczyk.

- W tym momencie na tle Europy zajmujemy trzecie miejsce. Najwięcej szczepień wykonały do tej pory Niemcy, potem Włochy, Polska jest na trzecim miejscu. Oczywiście, jesteśmy z tego zadowoleni, ale broń Boże nie jest to żaden powód do triumfalizmu - przekonywał szef kancelarii premiera.

Źródło: RMF FM