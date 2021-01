- Wstrzymujemy transport 330 tys. szczepionek dla grupy "0" do szpitali węzłowych do momentu, gdy Pfizer dostarczy nam harmonogram dostaw - przekazał minister w kancelarii premiera.

Pfizer zapowiedział, że na spowolni dostawy szczepionek przeciw COVID-19 do państw UE, tłumacząc to koniecznością przeprowadzenia prac remontowych w fabryce Puurs w Belgii, gdzie szczepionki są produkowane.

Szczepionka na COVID-19. Michał Dworczyk podał nowe dane. "Czekamy na harmonogram"

25 stycznia firma chce powrócić do pierwotnego harmonogramu dostaw do Unii Europejskiej preparatu, a 15 lutego rozpoczną się zwiększone dostawy preparatów.

- Zgodnie z planem 50 tys. szczepionek pojedzie do szpitali, by podać drugą dawkę już zaszczepionym osobom. Również zgodnie z planem wysłanych zostanie 120 tys. dawek do pierwszego szczepienia w Domach Pomocy Społecznej. Natomiast wstrzymana zostaje dostawa 330 tys. szczepionek do szpitali węzłowych dla osób z grupy zero, które miały otrzymać pierwszą dawkę - wyjaśnił Dworczyk.