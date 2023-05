Świat przemysłu w czasach transformacji

Odpowiednio wdrożona i zarządzana digitalizacja to niewątpliwe korzyści dla przemysłu. Wiedzą o tym eksperci Platformy DBR77, nazywanej Amazonem świata robotów przemysłowych. Przygotowany przez nich panel "Czy to już kryzys? I co dalej?", zorganizowany w ramach Kongresu Industry Next, pozwoli dobrze zaplanować procesy cyfryzacji w firmach przemysłowych, umożliwiając jednocześnie rozwój pracowników i dostosowanie do nowych wymogów. Trudno wyobrazić sobie dzisiaj nowoczesny przemysł bez wsparcia AI. Panel Kongresu "Sztuczna Inteligencja w biznesie", poprowadzi Łukasz Grala, mentor, futurolog, CEO TIDK. Zaproszeni paneliści będą dyskutować na temat przyszłości sztucznej inteligencji, a także o tym, jak rozumie ją klient. Pojawi się także zagadnienie wykorzystania sztucznej inteligencji w medycynie i AI w kontekście Przemysłu 4.0.