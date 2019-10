WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze papierosy + 1 e-papieros Monika Rosmanowska 1 godzinę temu Świat bez dymu. Miliony osób wybierają produkty, które mogą być znacznie mniej szkodliwe Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków potwierdziła, że dopuszczony do sprzedaży w USA podgrzewacz tytoniu IQOS jest właściwy dla ochrony zdrowia publicznego. Badania FDA wykazały, że ci, którzy zrezygnują z papierosów na rzecz urządzenia "będą mieli zmniejszoną ekspozycję toksyczną, co prawdopodobnie doprowadzi do zmniejszenia ryzyka chorób związanych z tytoniem". W Polsce co roku m.in. na nowotwór płuc umiera ok. 67 tys. osób, 20 razy więcej niż w wypadkach. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Każdy papieros skraca życie średnio o 5,5 minuty, przeciętny palacz żyje więc o pięć lat krócej. (iStock.com) Według badań CBOS obecnie pali 26 proc. Polaków, czyli ponad 9 mln - mniej niż w latach 2011-12, kiedy do palenia przyznawał się co trzeci badany. Jednak w ostatnim czasie trend spadkowy wyhamował. Liczba palaczy nie spada, co więcej eksperci zauważają tendencję zwyżkową. I tak się dzieje na całym świecie. Do 2025 roku, według szacunków WHO, wciąż będzie palić ok. miliard osób. Jak wyliczyło Ministerstwo Zdrowia, co roku palenie papierosów zabija nawet 67 tys. Polaków, 190 osób każdego dnia. Dla porównania w ciągu roku ginie na drogach 3,5 tys. osób. Choroby odtytoniowe są przyczyną zgonu co drugiego palacza w wieku 35-69 lat. Każdy papieros skraca życie średnio o 5,5 minuty, przeciętny palacz żyje więc o pięć lat krócej. Amerykanie: ryzyko jest mniejsze Koncepcja Tobacco Harm Reduction (redukcji szkód wywołanych paleniem tytoniu) zakłada więc zachęcanie palaczy, którzy nie chcą lub nie potrafią zerwać z nałogiem, do przechodzenia na produkty, które wytwarzają znacznie mniej szkodliwych substancji niż papierosy, a więc mogą być znacznie mniej szkodliwe. Co ważne – badania przeprowadzone w USA i Japonii – pokazują, że produkty tytoniowe nowej generacji, w tym podgrzewacze tytoniu, nie są atrakcyjne dla osób niepalących i nieletnich. Badacze na całym świecie są dziś zgodni – nikotyna silnie uzależnia i nie jest obojętna dla zdrowia, ale to substancje smoliste zawarte w dymie papierosowym prowadzą do chorób i śmierci wśród palaczy. Koncepcję redukcji szkód, opartą na badaniach naukowych, do polityki zdrowia publicznego wprowadzają kolejne rządy. Już w 2009 roku amerykańska FDA, na podstawie przyjętego wtedy prawa, zaczęła rozróżniać wyroby tytoniowe ze względu na ich szkodliwość. – Rząd USA wdrożył procedury, które z jednej strony pozwalają dopuścić dany wyrób do sprzedaży, a z drugiej oznaczyć produkt jako mniej szkodliwy i tę informację komunikować dorosłym palaczom – tłumaczy Wojciech Gwiazda, manager ds. regulacyjnych w Philip Morris Polska. Pod koniec kwietnia FDA dopuściła do sprzedaży pierwszy podgrzewacz tytoniu – produkowany przez PMI IQOS. Analiza dokumentów i badań, a także weryfikacja ich wyników trwała dwa lata. W październiku FDA zorganizowała także spotkanie z publicznością, podczas którego potwierdziła, że jest to produkt właściwy dla ochrony zdrowia publicznego, gdyż wiąże się z mniejszym ryzykiem zachorowania na choroby odtytoniowe, w tym nowotwór płuc. W tej chwili PMI czeka na zakończenie drugiej procedury, która pozwoli oznaczać IQOS jako produkt mniej szkodliwy. W Polsce wciąż nie ma przepisów, które umożliwiłyby informowanie o potencjalnie mniejszej szkodliwości produktów tytoniowych nowej generacji. Nie palisz: nie zaczynaj W badania naukowe, rozwój i produkcję zaawansowanych technologicznie urządzeń PMI zainwestowało ponad 6 mld dolarów. Na swoim koncie koncern ma już 4,5 tys. przyznanych patentów, a kolejnych 6 tys. czeka na zatwierdzenie. Główny przekaz firmy brzmi:

- Jeśli nie palisz, nie zaczynaj.

- Jeśli palisz, rzuć.

Teraz na polski rynek wchodzi najnowszy system podgrzewania tytoniu – IQOS 3 Duo. To co go wyróżnia to możliwość użycia dwóch wkładów tytoniowych z rzędu bez konieczności ładowania pomiędzy użyciami, a także krótszy czas ładowania urządzenia: 1,5 minuty zamiast 3,5. Na całym świecie już około 8 mln dorosłych palaczy zrezygnowało z papierosów na rzecz IQOS-a. PMI pracuje także nad trzema innymi produktami. Celem firmy jest, by do 2025 roku co najmniej 40 mln konsumentów, którzy w tej chwili palą produkty firmy, przeszło na produkty alternatywne. – Nakłonienie palacza do rezygnacji z palenia to złożony proces. Oczywiście, najlepszym rozwiązaniem jest zawsze całkowite rzucenie nałogu. Jednak uzależnienie od nikotyny to jedno, a kwestie zachowań, przyzwyczajeń, smaku, to drugie. Dlatego inwestujemy w rozwój urządzeń, które mogą pomóc pełnoletnim palaczom, którzy w przeciwnym razie nadal paliliby papierosy. Stąd m.in. szybka wymiana uszkodzonych urządzeń na miejscu w salonach lub za pośrednictwem infolinii i kuriera, kiedy średni czas dostarczenia przesyłki wynosi zaledwie 25 minut. Najgorsze, co mogą zrobić byli palacze to powrót do palenia papierosów, czyli najbardziej szkodliwego sposobu przyjmowania nikotyny – mówi Adam Suchenek, menedżer ds. komunikacji w Philip Morris Polska.