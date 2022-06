Suski potwierdza doniesienia ws. Kaczyńskiego. "Prezes zapowiedział, że odejdzie"

Do jego słów odniósł się we wtorek poseł PiS Marek Suski. - Prezes zapowiedział, że odejdzie. Miał odejść na początku tego roku, ale wybuchła wojna i powiedział, że niestety w związku z wojną jest konieczność, żeby był w rządzie i przygotowywał też tą ustawę o obronie ojczyzny. Z tego powodu nie odszedł. Teraz zapowiada, że wkrótce odejdzie, czyli moment się zbliża - stwierdził parlamentarzysta na antenie RMF FM. Dodał, że nie wie, kiedy dokładnie to nastąpi.