Superbakteria New Delhi zaraża Polaków. Na nic antybiotyki

Tylko od początku roku w Polsce kilkaset osób zaraziło się superbakterią New Delhi. Niepokój budzą nie tylko liczby. Jest ona bowiem odporna na działanie wszystkich antybiotyków. Nie można wyleczyć wywoływanych przez nią śmiertelnie groźnych chorób.

Po raz pierwszy pojawiła się w Polsce w 2011 roku w Warszawie. W 2017 roku w Polsce bakterią New Delhi - pałeczką zwykłego zapalenia płuc, która należy do bakterii jelitowych - zakażonych było prawie dwa tysiące osób. W 2018 roku ta liczba ma wzrosnąć. - Z roku na rok w Polsce zakaża się coraz więcej osób. To nie jest zjawisko nowe - powiedział w rozmowie z RMF FM rzecznik GIS-u Jan Bondar.