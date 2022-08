"Studzili głowy" wychylając się z samochodu. Kierowca zaskoczony kontrolą policji

Policja zbadała sprawę po fakcie, gdy funkcjonariusze otrzymali nagranie z samochodowej kamery. 24-latek prowadzący busa przyznał się do winy. Usłyszał zarzuty "narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu", za co grozi do trzech lat więzienia. Pasażerowie, którzy wspólnie bawili się na wieczorze kawalerskim mogą odpowiedzieć za nieobyczajne wybryki i stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym.