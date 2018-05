Straż Marszałkowska może więcej. Nowa ustawa już obowiązuje

Oczy Polaków są obecnie skupione na zachowaniu Straży Marszałkowskiej. Wszystko przez to, że na czas protestu osób niepełnosprawnych nie wpuszcza do Sejmu. Od teraz ma jeszcze więcej uprawnień. Ma między innymi prawo do użycia przymusu bezpośredniego.

20 maja weszła w życie ustawa o Straży Marszałkowskiej (PAP, Fot: Jakub Kamiński)

26 stycznia 2018 Sejm uchwalił ustawę o Straży Marszałkowskiej. Weszła w życie 20 maja. Oznacza to, że już obowiązuje.

Co to w praktyce oznacza? Od teraz straż ma więcej kompetencji. Odpowiada za ochronę terenów, obiektów i urządzeń zarządzanych przez Kancelarię Sejmu i Kancelarię Senatu. Może do tego celu używać rejestratorów obrazu i dźwięku. Do jej zadań należy również konwojowanie wartości pieniężnych, mienia i dokumentów. To nie wszystko.

Straż Marszałkowska może wydawać polecenia osobom, których zachowanie stwarza lub może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa, legitymować, dokonywać kontroli osobistej, a także przeglądać zawartość bagaży. Co więcej, ma prawo do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Ponadto, Straż może korzystać z informacji o osobach i zagrożeniach udostępnianych przez: ABW, AW, SKW, SWW, Policję, Straż Graniczną, Służbę Ochrony Państwa, Służbę Celno-Skarbową i Żandarmerię Wojskową. Ma prawo do gromadzenia i przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, nawet bez wiedzy i zgody danej osoby.

Autorzy ustawy wzięli też pod uwagę sytuację, w której Straż Marszałkowska nie wystarczy. Wtedy premier na wniosek szefa Kancelarii Sejmu, w porozumieniu z ministrem do spraw wewnętrznych, może do pomocy strażnikom skierować funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa lub policji.

Wcześniej pracowali, teraz pełnią służbę

Funkcjonariusze innych służb mogą na własną prośbę zostać przeniesieni do służby w Straży Marszałkowskiej. Zmienił się również ich status - z pracowniczego na służby. Są wiec zatrudnieni już nie na podstawie przepisów prawa pracy, ale są mianowani, tak jak funkcjonariusze innych służb.

Praca w Straży Marszałkowskiej to jednak nie tylko sporo uprawnień. Jej funkcjonariusze nie mogą pełnić funkcji publicznych, zrzeszać się w związkach zawodowych. Jeśli chcą należeć do jakiejś organizacji, muszą uzyskać zezwolenie szefa Kancelarii Sejmu. Mają też obowiązek powiadomić Komendanta Straży Marszałkowskiej o zamiarze wyjazdu za granicę.

Do tej pory przepisy o Straży Marszałkowskiej znajdowały się w obowiązującej od lutego ustawie o Służbie Ochrony Państwa.

