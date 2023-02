Strajk w Finlandii. Zamknęli sklepy na dwie doby

W środę wieczorem tłumy Finów ruszyły na zakupy. Opustoszały półki w sklepach spożywczych. Wszystko przez to, że większość placówek handlowych będzie nieczynnych aż do sobotniego poranka z powodu strajku. Dwudniowy protest handlowców ogłoszony został dlatego, że mediatorom nie nie udało się doprowadzić do porozumienia w sporze pracowniczym między Service Union United PAM a Fińską Federacją Handlową.