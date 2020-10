Strajk Kobiet. Emilewicz: wolność kobiety kończy się w momencie, kiedy zachodzi w ciążę

Jadwiga Emilewicz była w piątek wieczorem gościem w TVN24. Była wicepremier i posłanka Zjednoczonej Prawicy była pytana m.in. o ustawę prezydencką ws. aborcji, która przewiduje wprowadzenie nowej przesłanki, przywracającej możliwość przerwania ciąży. Ma to się odbyć w sposób zgodny z zasadami Konstytucji RP, jedynie w przypadku wystąpienia tzw. wad letalnych. To potwierdzenie wcześniejszych ustaleń Wirtualnej Polski , o czym pisał już dziennikarz WP - Michał Wróblewski.

- Będę do tego zachęcać kobiety z innych klubów poselskich. Będę chciała, abyśmy tę ustawę wspólnie przeczytały i abyśmy zaprosiły ekspertów, lekarzy, prawników, bioetyków - podkreśliła Emilewicz. Dodała, że zależy jej na tym, że kształt ustawy "nie był podważany i aby była nadzieja dla wielu, że jest to niesprzeczne z orzeczeniem TK, a jednocześnie dające gwarancję i bezpieczeństwo kobietom".

Strajk Kobiet. Jadwiga Emilewicz o postulatach

- Życie ludzkie dostrzegam jako wartość najwyższą, i to nie my decydujemy, kiedy się zaczyna, kiedy się kończy. Gdy słucham postulatów (z protestów - przyp. red.) np. "Mój brzuch, moja sprawa", to jest to dla mnie zdanie, które świadczy o fundamentalnym nierozumieniu jednostki lduzkiej - stwierdziła Jadwiga Emilewicz. - Wolność kobiety kończy się w momencie zajścia w ciążę, bo jest ograniczona wolnością dziecka - dodała.