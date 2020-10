Strajk kobiet. Andrzej Duda z Jarosławem Gowinem budują porozumienie ws. prawa aborcyjnego

Strajk kobiet. Jarosław Kaczyński nie chce się ugiąć przed demonstrującymi

W ujawnionych przez Wirtualną Polskę propozycjach dotyczących prawa aborcyjnego Porozumienie zawarło m.in. zapisy, które "precyzyjnie i jednoznacznie chronią dzieci z zespołem Downa". Jednocześnie mają one uwzględniać "prawo do decyzji matki w skrajnych i bardzo rzadkich przypadkach nieuleczalnych wad letalnych dziecka, skazującymi je na śmierć w trakcie ciąży lub niedługo po urodzeniu". - Nikt nie może być zmuszany do heroizmu - powiedział Jarosław Gowin.