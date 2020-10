Aborcja i strajk kobiet. PiS trzyma twardy kurs. "Nie czas na niuanse, nie podważamy orzeczenia TK"

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja ze względu na nieodwracalne wady płodu jest niekonstytucyjna. To doprowadziło do wybuchu protestów w całej Polsce.

- Zielone światło dał w tej sprawie Jarosław Kaczyński. Nikt w naszym obozie nie ma co do tego wątpliwości - mówił nam jeden z ważnych członków rządu.

Aborcja i strajk kobiet. Napięcia w koalicji

Polityk Porozumienia: - Bo nie musiał. Ta propozycja nie jest wiążąca, bo - no właśnie - to tylko propozycja.

A co zaproponował Gowin? Wynika to wprost z jego oświadczenia: - Należy chronić życie dzieci dotkniętych zespołem Downa. Uważamy jednak, że nie można dopuścić do sytuacji, że kobiety będą traktowane z okrucieństwem albo zmuszane prawnie do heroizmu, a tak byłoby, gdyby matka była zmuszana do tego, aby urodzić dziecko, które w trakcie porodu albo zaraz po nim na pewno umrze - mówił polityk.