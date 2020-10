Aborcja w Polsce. Jarosław Kaczyński podzielił obóz władzy

- Nie rozumiem motywów Jarosława Kaczyńskiego. Wojna o aborcję w dobie pandemii i wybuch gniewu na ulicach to absolutnie ostatnia rzecz, jakiej dzisiaj potrzebowaliśmy - mówi Wirtualnej Polsce jeden z ministrów.

Obóz Zjednoczonej Prawicy jest podzielony orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Kierowana przez prezes Julię Przyłębską instytucja orzekła, że aborcja ze względu na nieodwracalne wady płodu jest niekonstytucyjna. To doprowadziło do wybuchu protestów w całej Polsce.

- Zielone światło dał w tej sprawie prezes. Nikt w naszym obozie nie ma co do tego wątpliwości - mówi nam jeden z ważnych członków rządu.

Skalą zgromadzeń - jak usłyszeliśmy od kilku polityków PiS - zaskoczeni są nie tylko liderzy partii rządzącej, ale także koalicjanci z Porozumienia i Solidarnej Polski. Ci pierwsi ubolewają, ci drudzy się cieszą.

W samym PiS jednak sprawa wzbudza skrajne emocje. - "Starzy" pecetowcy [dawni działacze Porozumienia Centrum Jarosława Kaczyńskiego - przyp. red.] są zadowoleni. Młodzi załamują ręce - twierdzi nasz rozmówca.

Aborcja w Polsce. Polityk PiS: Kaczyński nie przewidział skali protestów

Wielu polityków Zjednoczonej Prawicy zastanawia się: po co ta wojna? - I niewielu potrafi znaleźć odpowiedź - przyznaje jeden z polityków.

Relacjonuje nasz informator: - Jeszcze nieco ponad tydzień temu Jarosław Kaczyński spotkał się z gronem nieformalnych partyjnych doradców, skupionych wokół byłego marszałka Marka Kuchcińskiego. Analitycy, profesorowie, z których zdaniem prezes się liczy. Kaczyński na tym spotkaniu miał potwierdzić, że jedynym strategicznym wyjściem w czasach kryzysu pandemicznego jest spokojne, rozważne rządzenie, bez wywoływania politycznych wojen i huśtania społecznymi nastrojami. Lejce miał trzymać premier, wszyscy mieli grać na niego. I co? Tydzień później wszystko poszło w odwrotnym kierunku.

Wielu ludzi w PiS jest zawiedzionych obrotem sytuacji. Część przedstawicieli partii rządzącej jednak problem bagatelizuje i liczy, że gniew ludzi na ulicach wygaśnie. Inni z kolei twierdzą, że sprawy zaszły za daleko.

- Skali protestów nie przewidział sam Kaczyński - twierdzi jeden z naszych rozmówców.

- Czy nam to długofalowo zaszkodzi? Nie mam co do tego żadnych wątpliwości - twierdzi polityk Zjednoczonej Prawicy.

Inny z posłów - przedstawiciel młodego pokolenia w partii - twierdzi, że większość jego kolegów obawiało się od dawna, że "aborcyjna bomba w Trybunale w końcu wybuchnie".

- Robiliśmy wiele w ostatnich miesiącach, by przyciągnąć do PiS młodych. Dzisiaj młodzi nami gardzą. Co z tego, że orzeczenie wydał Trybunał? Wszyscy i tak chodzą pod dom prezesa na Żoliborz. Wiedzą, kto w tym kraju podejmuje decyzje - mówi jeden z działaczy.

Aborcja w Polsce. "Strajk" młodzieżówki PiS

Niezadowolona z momentu, w którym TK wydał orzeczenie wysadzające w powietrze tzw. kompromis aborcyjny, jest także część partyjnej młodzieżówki.

Jeden z ważnych przedstawicieli Forum Młodych PiS napisał na Facebooku: " Nie zgadzam się z treścią wyroku TK. Argumentami prawnymi posługiwać się nie będę, bo to nie moja brocha, ale ze skutkami społecznymi orzeczenia jest mi nie po drodze, dlatego korzystam właśnie z demokratycznego prawa skrytykowania tego orzeczenia. Najbliżej w tej rozgrzewającej emocje społeczne sprawie jest mi do statusu quo, znanego jako kompromis aborcyjny. Funkcjonował ponad 20 lat w przestrzeni publicznej, mam nadzieję, że do niego wrócimy. Gwoli przypomnienia niektórym - kompromis, którego bronił Lech Kaczyński".

Polityk PiS: - Jedyną "młodzieżówką", która cieszy się z wyroku TK, są chłopcy od Ziobry.

Sam minister sprawiedliwości ws. kontrowersyjnego orzeczenia Trybunału nie zabrał jeszcze głosu. Robią to jego współpracownicy z resortu.

Polityk Zjednoczonej Prawicy: - Pójście na zwarcie z lewicą to również konsekwencja aktywności "ziobrystów" i rozpychanie się "konfederatów". Kaczyński motywując Przyłębską do wciśnięcia czerwonego guzika chciał zademonstrować, że wobec jego hegemonii na prawicy nie ma alternatywy. Może wystraszył się o. Rydzyka, który nadal gada na prezesa za "piątkę dla zwierząt" i oskarża za zdradę rolników. Kaczyński wobec tego postanowił wywrócić stolik. W swoim stylu.