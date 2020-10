Aborcja w Polsce. Porozumienie Jarosława Gowina chce zmian w prawie

"Porozumienie Jarosława Gowina opowiada się za ochroną życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Do takiego stanowiska skłania nas nie tylko wiara chrześcijańska. Również z naukowego punktu widzenia poczęcie to jedyny niearbitralny moment, który uznać można za początek człowieka. Opowiedzenie się za życiem może się jednak łączyć z poparciem dla rozmaitych rozwiązań prawnych. Szanując zasadę wolności sumienia, Porozumienie Jarosława Gowina skupia ludzi o różnych poglądach w tej sprawie" - czytamy w oświadczeniu koalicjanta PiS.