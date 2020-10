Strajk Kobiet. Jarosław Kaczyński przerywa milczenie

Kaczyński stwierdził, że wyrok TK stał się pretekstem do gwałtownych protestów, które wybuchły w niezwykle ciężkiej sytuacji w Polsce. - Te demonstracje będą kosztowały życie wielu ludzi. Ci, którzy do nich nawołują, i ci, którzy w nich uczestniczą, sprowadzają niebezpieczeństwo powszechne, a więc dopuszczają się przestępstwa, poważnego przestępstwa - ocenił wicepremier. - Władze mają nie tylko prawo, ale i mają obowiązek przeciwstawiania się tego rodzaju wydarzeniom - dodał.

Jarosław Kaczyński odniósł się także do protestów w Kościołach. Stwierdził, że jest to wydarzenie zupełnie nowe i skandaliczne. Podkreślił, że Kościół jest jedynym źródłem obowiązującego w Polsce systemu moralnego. - Depozyt moralny, który jest dzierżony przez Kościół, to jedyny system moralny, który jest powszechnie znany. Jego odrzucenie to nihilizm - stwierdził. - Ten nihilizm widzimy u protestujących w sposobie wyrażania w ekspresji, niebywałej wręcz wulgarności, w tym wszystkim, co pokazuje bardzo niedobre strony części naszego społeczeństwa - kontynuował.