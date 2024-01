Stanowcze słowa Skrzypczaka. Nie mamy obrony na granicy, która zatrzymałaby Rosję

Odpowiedź na rosyjską agresję

Były dowódca wojsk lądowych, gen. Waldemar Skrzypczak, podczas rozmowy z PAP odniósł się do tych planów, oceniając, że są one odpowiedzią na doświadczenia związane z rosyjską agresją w Ukrainie i stanowią dobry krok w kierunku zabezpieczenia krajów bałtyckich. Jego zdaniem takie umocnienia mogą skutecznie opóźnić potencjalną agresję Rosji, a także skłonić NATO do wsparcia Litwy, Łotwy i Estonii swoim potencjałem militarnym w razie ataku.