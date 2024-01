Kaczyński uderzył w prezydenta? Człowiek prezesa PiS tłumaczy

W piątek Jarosław Kaczyński był w Przytułach Starych (woj. mazowieckie), gdzie karę więzienia w zakładzie karnym odbywa Maciej Wąsik. Kamery tvn24 uchwyciły moment, gdy prezes PiS, odnosząc się do sprawy skazanych polityków, powiedział do działacza PiS: - Mam nadzieję, że prezydent się zdecyduje i w końcu uwolni. - Z tą metodą, którą zastosował, to jeszcze rok może trwać - stwierdził.