Kaczyński ruszył za Kamińskim i Wąsikiem. Zabrał głos

- Mamy pierwszych więźniów politycznych po 1989 roku. To jest bardzo smutne, niebywałe, wręcz skandaliczne. To są ludzie, których skazano za niepopełnione przestępstwa, a dokładnie skazano za to, że walczyli z przestępczością. To jest powód tej zemsty, takiej zaciekłości wobec nich, mimo ułaskawienia prezydenta - skomentował Jarosław Kaczyński w rozmowie z dziennikarzami.