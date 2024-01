Drugi akt łaski dla Kamińskiego i Wąsika? "Prezydent zdecydował o najkrótszej drodze"

Z drugiej strony są opinie takie, jak chociażby profesora Marcina Matczaka. - Prezydent wykonał krok wstecz, schował ego do kieszeni. Powinniśmy odpowiedzieć, mówię tutaj o stronie prodemokratycznej, w taki sposób, żeby docenić ten gest - ocenił, udzielając wywiadu dla "Tak jest" prof. Matczak. Prawnik zaapelował do Bodnara, żeby ten przychylił się do prośby prezydenta.