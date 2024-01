Apel do Bodnara. Gen. Szymczyk napisał list ws. Kamińskiego

"Szanowny panie ministrze, pozwalam sobie skierować te słowa do pana ministra mając w pamięci współpracę pomiędzy urzędami Rzecznika Praw Obywatelskich i Komendanta Głównego Policji, które mieliśmy zaszczyt pełnić w minionych latach. Piszę do pana z nadzieją na pana refleksję, zwłaszcza w kontekście słów, które w tamtych latach tak często słyszałem z pana ust i czytałem w kierowanej do mnie korespondencji. Słów wyrażających zawsze wielką troskę o drugiego człowieka" - zaczyna gen. Szymczyk.