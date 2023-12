Eksplozja w gabinecie gen. Jarosława Szymczyka. Wiadomo co zabezpieczyli śledczy

Na tym jednak nie koniec wątpliwości. Szpital MSWiA - do którego przetransportowano rannego szefa policji - miał zostać poinformowany, że doszło do "eksplozji nieznanej przesyłki". Informacja ta spowodowała wdrożenie specjalnej procedury, która wymaga wezwania strażaków chemików i zamknięcia całego oddziału w razie potencjalnego skażenia. Powoduje to także przekierowanie karetek z pacjentami do innych lecznic, co "mogło narazić na niebezpieczeństwo zdrowie i życie pacjentów". Wątek ten ma być teraz także przedmiotem badań śledczych.