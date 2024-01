Kasacja w sprawie Kamińskiego i Wąsika? Nowe informacje w sprawie

– Kasacja będzie zmierzać do uchylenia wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 20 grudnia 2023 r. i umorzenia postępowania. Powinno do tego dojść na podstawie negatywnej przesłanki procesowej, czyli aktu łaski prezydenta. I choćby pokrzywdzeni chcieli, to nie mają prawa, by domagać się dalszego toku postępowania – dodaje mec. Michał Zuchmantowicz.