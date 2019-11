Stanisław Gawłowski będzie senatorem. "Nie posunęli się do sfałszowania wyników"

Sąd Najwyższy pozostawił bez dalszego biegu protest wyborczy PiS dotyczący wyborów do Senatu w Koszalinie. Stanisław Gawłowski w rozmowie z WP stwierdził, że nie jest zaskoczony tą decyzją. Jego zdaniem głosy w jego okręgu policzono wyjątkowo dokładnie.

I zaznaczył, że w związku z tym ogłoszenie informacji o jego wygranej w okręgu nr 100 w wyborach do Senatu było z pewnością poprzedzone rzetelnym sprawdzeniem kart do głosowania. - Nikt nie miał co do sposobu liczenia żadnych wątpliwości - dodał.