Śpiewał na Sylwestrze w TVP. Ukraina uznała go za "zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju"

Znany włoski piosenkarz Al Bano został wpisany na listę osób zagrażających bezpieczeństwu Ukrainy. Wnioskowała o to Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. - Uważam to za śmieszne - komentuje decyzję władz kraju włoski gwiazdor.

- Chciałbym wiedzieć, co ja według nich zrobiłem, by zasłużyć na taki tytuł. Albo to jest przyspieszony prima aprilis, albo totalna pomyłka. Brakowało mi tylko tego, by uznano mnie za terrorystę - kpi Al Bano.