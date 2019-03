Abp Cerkwi Prawosławnej Ukrainy zatrzymany. Jechał do więźnia politycznego

Arcybiskup Cerkwi Prawosławnej Ukrainy Klemens został zatrzymany w niedzielę na dworcu w Symferopolu na Krymie. Hierarcha zamierzał udać się do Rostowa nad Donem na proces najmłodszego ukraińskiego więźnia politycznego, Pawła Hryba.

Jak donosi Szczekun, abp Klemens jest obecnie przesłuchiwany. Działacz podaje, że służby tłumaczą, iż zatrzymanie jest związane z anonimowym telefonem o kradzieży w jednej z cerkwi. - To oczywiste, że mamy tu do czynienia tylko z kłamliwą wersją stworzoną na użytek rosyjskiej propagandy. Okupacyjnym władzom półwyspu ewidentnie chodzi o to, by zastraszyć arcybiskupa i powstrzymać go przed wspieraniem więźniów politycznych - zapewnia.