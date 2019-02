Charków. Córka ukraińskiego oligarchy potrąciła 6 osób, jest wyrok

10 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku samochodowego - taki wyrok usłyszała Ołena Zajcewa, córka oligarchy z Charkowa. Prawie dwa lata temu ta tragedia wstrząsnęła Ukrainą.

To jednak nie wszystko. Początkowo we krwi Zajcewej wykryto ślady opiatów - czyli środków odurzających. Jednak powtórna ekspertyza niczego nie wykazała. Co więcej, prokuratorzy zarzucali jej jazdę z prędkością "nie mniejszą niż 80 km/h". Co innego wykazała specjalna ekspertyza, która ujawniła, że Zajcewa jechała 106 km/h.