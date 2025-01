Starcie na konferencji Hołowni. "Wierzę, że to nie ostatnia moja okładka"

- Powiem tak. To nie pierwsza moja okładka w "Newsweeku" i zakładam, że nie ostatnia - odpowiedział na złośliwość Samuela Pereiry Hołownia. Były wicedyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej i szef portalu tvp.info, a obecnie redaktor telewizji wPolityce24 zadając pytanie dotyczące działalności prokuratury stwierdził w pewnym momencie, że "gdyby był złośliwy", nawiązałby do tego, że Hołownia był na ostatniej okładce magazynu "Newsweek".

- Zachęcam pana do dalszego śledzenia mojej twórczości internetowej. Na pewno będzie to ubogacające doświadczenie - odpowiedział Hołownia.

- Ja rozumiem, że to jest pierwszy rok, jeszcze trzy przed nami, jeszcze trzy okrążenia, jeszcze można dużo zrobić, ale to nie jest ten moment, w którym możemy sobie powiedzieć dobra, PiS nie rządzi. To w takim razie w możemy jechać "business as usual". Nie możemy - kontynuował.