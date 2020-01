SOP kupił nową limuzynę. "Zakup był planowany wcześniej, nie mogliśmy przewidzieć stłuczki"

Służba Ochrony Państwa kupiła luksusowe BMW do wożenia VIP-ów. Koszt? 380 tysięcy złotych. Jak ustaliła Wirtualna Polska, umowę sfinalizowano tuż przed końcem ubiegłego roku. Auto kupiono w okresie, kiedy doszło do stłuczek z udziałem VIP-ów. Funkcjonariusze zapewniają nas, że zakup zaplanowano wcześniej.

Ofertę dla SOP potraktowano wyjątkowo

Co ciekawe, nowa seria BMW 7 w specyfikacji, jaką przedstawił SOP, to dla indywidualnego klienta wydatek ok. 560 tysięcy złotych. Czyli SOP otrzymał aż 180 tysięcy złotych rabatu. Jak udało się zaproponować tak duży rabat? Według "Rzeczpospolitej”, kwota ma być tak skalkulowana, że dealer nie dokłada ani złotówki do tej transakcji. Ofertę dla SOP potraktowano wyjątkowo. Nawet duże flotowe zakupy otrzymają niższe rabaty.