"Sołtys z Pcimia" drwi z Tuska. "Dzień bez Obajtka dniem straconym"

Teraz były już prezes koncernu przeszedł do ofensywy i zaatakował Donalda Tuska. "Dzień Donalda Tuska bez Daniela Obajtka jest dniem straconym. Trwa zmasowana akcja, którymi rząd chce przykryć prawdziwe problemy. Protest rolników to może też wina Obajtka? A może boli Was to, że - jak mówicie - "sołtys z Pcimia" - zbudował multienergetyczny koncern wbrew interesom, układom i tym, którzy nie dbają o bezpieczeństwo kraju?" - pisze w serwisie X Objatek.