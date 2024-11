Śnieżyca nad Polską: IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami

IMGW wydał ostrzeżenia przed śnieżycą, która w piątek dotknie południowe województwa Polski. Spodziewane są opady do 25 cm śniegu, co może utrudnić życie kierowcom.

W piątek nad Polskę nadciągną intensywne opady deszczu, które szybko przekształcą się w śnieżycę. IMGW ostrzega, że szczególnie dotknięte będą południowe regiony kraju.

Synoptycy przewidują, że w obszarach powyżej 700-800 m n.p.m. pokrywa śnieżna może wzrosnąć o 15-20 cm, a na Przedgórzu Sudeckim nawet do 25 cm. W Zakopanem już rano opady deszczu zamieniły się w śnieg.

Alerty pierwszego stopnia zostały wydane dla województw dolnośląskiego i małopolskiego, obowiązują do północy, a na Śląsku do godz. 22. Śnieg będzie ciężki i mokry, co może powodować utrudnienia na drogach.

Chociaż śnieżna pogoda nie potrwa długo, bo opady mają ustąpić w piątkowy wieczór, to w weekend spodziewane są przejaśnienia. Nocami będzie mroźno, ale w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 6-8 st. Celsjusza na Podhalu i Przedgórzu Sudeckim.

W Kotlinie Jeleniogórskiej termometry mogą wskazać nawet 10 st. Celsjusza. Mimo to, kierowcy powinni zachować ostrożność, zwłaszcza w rejonach górskich, gdzie warunki mogą być trudne.

Prognoza na 10 dni

W najbliższych dniach nie powinniśmy być świadkami mrozów. Przez weekend słupki rtęci pokażą od 7 st. C. na południowym zachodnie do 3 st. C na Suwalszczyźnie. W poniedziałek będzie jeszcze cieplej. Na zachodzie temperatura dochodzić będzie do 8 st. C. Znowu najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie - 4 st. C.

Od środy czeka nas natomiast stopniowe ochłodzenie. Temperatura nie przekroczy 6 st. C. Najzimniej będzie w czwartek. Maksymalna temperatura na Pomorzu i w centralnej części kraju wyniesie 4 st. C. Na południu będzie do nawet -2 st. C. W sobotę nastąpi ponowne lekkie ocieplenie - we Wrocławiu słupki rtęci pokażą 6 st. C.