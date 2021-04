Śnieżna i deszczowa wiosna. Czy czeka nas więcej niespodziewanych opadów?

Portal fanipogody.pl prognozuje, że spadki temperatury poniżej zera pod koniec miesiąca również nie powinien dziwić. A jak wiemy, pogoda zmienną jest. W przypadku opadów śniegu powinien on omijać niziny i pojawiać się jedynie na terenach górzystego południa (za to w bardzo obfitych ilościach).

Co jednak z resztą Europy? Kwiecień to nie tylko nieoczekiwane śnieżyce w Europie. Co kilka dni do Europy spływa chłodne, arktyczne powietrze powodując potężne spadki temperatury.