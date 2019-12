Śnieg i mróz. Trudne warunki na drogach, ostrzeżenia

Marznące opady - ostrzega przed nimi IMGW. Alerty dotyczą kilku województw. Z powodu trudnych warunków na drogach doszło do kilku wypadków drogowych.



Meteorolodzy prognozują, że w środę i czwartek również będziemy mieli do czynienia z marznącymi opadami. 4 grudnia oblodzenie ma wystąpić w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podlaskim, wielkopolskim, łódzkim, lubelskim, świętokrzyskim i śląskim.

Samochody łatwo wpadają w poślizg. We wtorek rano w Małopolsce doszło do serii wypadków drogowych. Na dk 8 zderzyły się ciężarówki, jedna wpadła do rowu. Wiele dróg jest zakorkowanych.