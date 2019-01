Smog Kraków – 30 stycznia 2019. Sprawdź, jaka jest dziś jakość powietrza w woj. małopolskim

Smog Kraków – 30 stycznia 2019. Dziś mieszkańcy Krakowa i okolic w większości nie muszą obawiać się smogu. Sprawdź pomiary dla woj. małopolskiego.

Smog Kraków – 30 stycznia 2019

Smog Kraków – jak powstaje smog?

Smog to nienaturalne zjawisko atmosferyczne powstające wskutek działalności człowieka i niekorzystnych zjawisk naturalnych (zanieczyszczenie powietrza, zamglenie, brak wiatru). Chociaż mówimy o jednym zjawisku, warunki jego powstawania oraz skład chemiczny są różne w zależności od miejsca. Z tego powodu możemy wyróżnić dwa rodzaje smogu:

* Smog londyński – w swoim składzie posiada: tlenki węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, sadzę oraz trudno opadające pyły. Występuje głownie od listopada do stycznia, w umiarkowanej strefie klimatycznej.

Smog w Polsce jest poważnym problemem i nasz kraj na tle innych państw UE pod względem stopnia zanieczyszczenia powietrza wypada bardzo źle. Według informacji podanych Światową Organizację Zdrowia (WHO) aż 33 z 50 miast, które znajdują się w krajach Unii i posiadają największe stężenie pyłu PM2.5 to miasta polskie. Do najbardziej zanieczyszczonych miast w kraju należą: Żywiec, Pszczyna, Rybnik, Wodzisław Śląski, Opoczno, Sucha Beskidzka,Kraków, Skawina, Nowy Sącz oraz Niepołomice.