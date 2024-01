Śmiertelny wypadek na skrzyżowaniu. Zginęło troje nastolatków

Zarzuty dla 24-latka

W poniedziałek rano kierowca peugeota został doprowadzony do wodzisławskiej prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzuty spowodowania wypadku, w którym zginęły trzy osoby, a dwie zostały ranne, a także zarzuty nieumyślnego naruszenie zasad ruchu drogowego i niezachowanie szczególnej ostrożności podczas wykonywania manewru skrętu w lewo, a w konsekwencji nieustąpienia pierwszeństwa oraz niezastosowanie się do decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.