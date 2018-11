Śmiertelny wypadek na moście w Knybawie. Zginął kierowca

Nie żyje kierowca auta osobowego, które zderzyło się z ciężarówką na moście na Wiśle w Knybawie. Na tym odcinku DK 22 utworzył się zator. Policja wprowadziła ruch wahadłowy.

Ok. godz. 3 nad ranem ma Moście Knybawskim doszło do zderzenia samochodu osobowego i ciężarówki. Kierowca osobówki zginął na miejscu, jeden z pasażerów auta trafił do szpitala. Tir wpadł do rowu.