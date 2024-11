Śmierć trzylatki w Nowym Tomyślu. Zdecydowano w sprawie dyspozytora

Dyspozytor uznał, że objawy wskazują na jelitówkę, co mogło być przyczyną odmowy wysłania karetki. TVN24 podaje, że to ojciec, a nie matka, jak wcześniej informowano, kontaktował się z numerem alarmowym. Podczas zgłoszenia dziewczynka była przytomna, a gdy rodzice sami zawieźli ją do szpitala, nie dawała już oznak życia.