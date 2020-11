Zawiercie. Frustrację wyładował na przystanku autobusowym. Wpadł na gorącym uczynku

Na ścianie świeżo wyremontowanej wiaty 65-latek markerem napisał wulgarny napis . Reakcja mundurowych była natychmiastowa. Zatrzymali wandala. Straty oszacowano na 300 zł. Mężczyzna usłyszał zarzuty, do których się przyznał. Nie umiał jednak wytłumaczyć swojego zachowania. Do sądu skierowany został wniosek o ukaranie.

W Tychach wandal niszczył samochody

Wandal kilka dni temu wpadł także w Tychach. Dyżurny tyskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny, który miał niszczyć samochody zaparkowane przy ul. Budowlanych w Tychach. Na miejscu policjanci zauważyli mężczyznę, który właśnie rzucał koszem w drzwi stacji paliw. Mundurowi natychmiast obezwładnili sprawcę, nie dopuszczając do kolejnych zniszczeń. Zatrzymanym okazał się 27-letni mieszkaniec Częstochowy. Łącznie zniszczył on 11 zaparkowanych samochodów oraz drzwi stacji paliw. Wstępnie straty szacowano na około 60 tysięcy złotych. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.