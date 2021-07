Sosnowiec. "Czerwony autobus” Szpilmana rusza w trasę, będzie zabawa

- Wracamy do akcji, która cieszyła się w ubiegłym rokiem sporym zainteresowaniem. To jeden z punktów wpisujących się w projekt "Lato w mieście”. Plan trasy „Czerwonego autobusu” zakłada dotarcie do różnych zakątków naszego miasta, przy czym będą to nowe miejsca, do których w ubiegłym roku nasz specjalny autobus nie dotarł. Tym razem zawita m.in.: na plac zabaw przy ul. Dmowskiego czy skwer przy ul. Kalinowej – mówi prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.