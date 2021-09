Węgierska Górka. Na męża z siekierą. W ostatniej chwili zasłonił głowę

Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał również mężczyznę, który w trakcie libacji alkoholowej sięgnął po nóż i kilka razy ugodził nim znajomego. Do zdarzenia doszło w Jankowicach przy ulicy Nowej. Jak ustalili policjanci, do incydentu doszło podczas suto zakrapianego alkoholem spotkania towarzyskiego. W pewnym momencie między mężczyznami doszło do sprzeczki i szarpaniny. Podczas kłótni 32-latek sięgnął po nóż, a następnie ugodził nim 33-latka kilka razy w klatkę piersiową oraz w udo. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala, a sprawca trafił do policyjnego aresztu. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie prawie 3 promile alkoholu.