Śląsk. Wdarł się do mieszkania byłej partnerki i groził, że ją zabije

Policjanci z komendy w Świętochłowicach otrzymali informację o domowej awanturze. Gdy przyjechali na interwencję do jednego z mieszkań, na miejscu zastali roztrzęsioną kobietę. Poinformowała mundurowych, że jej były partner zniszczył drzwi do jej mieszkania, a następnie wszedł do środka bez jej zgody. Stróże prawa ustalili, że 24-latek poszarpał świętochłowiczankę, grożąc jej przy tym pozbawieniem życia. Gdy kobieta próbowała powiadomić policję, mężczyzna wyrwał jej telefon z ręki, po czym rzucił nim w stojący na komodzie telewizor.