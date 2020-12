Śląsk. Tragedia w Jasienicy koło Bielska-Białej. Samochód przejechał po leżącym na drodze mężczyźnie

Śmiertelny wypadek w Jasienicy

Nie był to jedyny poważny wypadek w Bielsku-Białej minionej doby. W sobotę 5 grudnia około godziny około godz. 4.25 w Bielsku-Białej ze wstępnych ustaleń policji wynika, iż kierujący autem osobowym z nieustalonych dotąd przyczyn wypadł z jezdni, staranował barierę, słup energetyczny z betonową podstawą, po czym wywrócił się. St. kpt. Damian Markiel, dowódca zmiany w JRG2 w Bielsku-Białej w rozmowie z portalem bielsko-biała.pl przekazał, że we wraku auta były zakleszczone trzy osoby. Wszyscy trafili do szpitala. Co najmniej jeden z mężczyzn jest w stanie ciężkim.