Siemianowice Śl. Znęcał się nad rodziną, musi szukać nowego mieszkania

Siemianowice Śl. Zdemolował drzwi wejściowe

Z przemocą znajomego spotkała się też 45-letnia siemianowiczanka. Znany z widzenia mężczyzna wielokrotnie jej groził, że pozbawi ją życia. Pogróżki te docierały do niej także od innych osób, którym sprawca je przekazywał. Doszło nawet do tego, że stał pod blokiem i trzymał nóż w ręce. Posunął się do tego, że w nocy zaczął dobijać się do drzwi jej mieszkania, żądając ich otwarcia i wygrażając, że jeśli tego nie zrobi, to je wykopie, wejdzie i ją zabije. W efekcie zdemolował drzwi.