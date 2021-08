Zabrze. Za głośno słuchał muzyki, teraz żałuje

Zabrze. 44-latek miał marihuanę

- Gdy przybyli pod wskazany adres, nikt nie otwierał drzwi, lecz po chwili do mieszkania wrócił jego lokator. Policjanci weszli razem z nim do środka, żeby sprawdzić i potwierdzić jego tożsamość. Mundurowi zauważyli, że mężczyzna szybko zabrał coś ze stołu i schował w kieszeni. Spostrzegli także, że w pokoju na stole leżą przedmioty mogące służyć do zażywania narkotyków – podała zabrzańska policja.