Rybnik. Przerwa na papierosa lub na ćwiczenia – od teraz każdy z nich może zdecydować

Ćwiczenia nie są skomplikowane i można je wykonywać w miejscu pracy, mając na sobie ubranie w którym się do niej przyszło. Można powtarzać je codziennie, chodzi o wyrobienie w sobie zdrowego nawyku. Wystarczy wstać od biurka, by nabrać nowej energii. To niby nic, a tak wiele.