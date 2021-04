Katowice. Ruszył nabór wniosków do programu "50 kW na start". Pieniądze do wzięcia

O dofinansowanie mogą się starać mikroprzedsiębiorcy oraz małe lub średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Dofinansowanie do 100 procent kosztów kwalifikowanych może być udzielone w formie nieumarzalnej pożyczki w wysokości 90 procent udzielonego dofinansowania oprocentowanej 0,95 s.r.w., lecz nie mniej niż 3 procent w stosunku rocznym lub w formie dotacji oraz do 10 procent udzielonego dofinansowania.

Katowice. Ruszył program "50 kW na start"

Nabór wniosków będzie odbywał się w rundach. Pierwsza rozpoczęła się 29 marca i potrwa do 30 kwietnia. Druga runda potrwa od 1.05. od 31.05., a trzecia od 1.06.2021 r. do 30.06. lub do wyczerpania alokacji środków.