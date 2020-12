Katowice. Rodzina z Katowic chciała dać na imię dziecku Sosnowiec. Urzędnicy odmówili

- Mijający rok zdominował koronawirus, na szczęście żaden z rodziców w Katowicach nie chciał nazwać swojego dziecka Pandemia, Sars, Covid czy Kwarantanna, choć w innych częściach Polski podobno takie pomysły się pojawiały. Ten rok w naszym mieście należał zdecydowanie do Julii i Franciszka – powiedziała rzeczniczka urzędu miasta w Katowicach Ewa Lipka.

Katowice. Interwencja urzędnika w sprawie imienia Sosnowiec

- Wśród imion żeńskich liderką po raz pierwszy została Julia, która została nadana 146 razy, o pięć oczek więcej od Hanny, która była liderką w 2017 i 2019 roku. Zuzanna – liderka z 2018 roku zajęła 7. pozycję i musiała uznać jeszcze wyższość trzech innych, pięknych imion. Do pierwszej dziesiątki najpopularniejszych imion dla dziewczynek w Katowicach awansowała po raz pierwszy Laura – poinformował kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Katowicach Mirosław Kańtor.

Kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił natomiast nadania dziewczynce imienia Toshiba, a chłopcu – Sosnowiec. Urzędnicy zapewniają, że znane z przeszłości animozje między śląskimi Katowicami a zagłębiowskim Sosnowcem , które graniczą ze sobą tylko przez rzekę, nie miały na to wpływu i imię Katowice też nie zostałoby zarejestrowane.

- Choć są imiona nawiązujące do nazw geograficznych, to nie są one wprost nazwami np. miast. Dlatego nie zarejestrowano imienia Sosnowiec, choć z miastem chętnie współpracujemy i się lubimy. Gdyby ktoś chciał zarejestrować imię Katowice, decyzja również byłaby odmowna – podkreśliła Lipka.