Katowice. Odpowiedzą za udzielanie chwilówek. Akt oskarżenia trafił do sądu

Śledczy ustalili, że firmy zaangażowane w przestępczy proceder były ze sobą ściśle powiązane osobowo i kapitałowo. Osoby nimi zarządzające precyzyjnie ustaliły role, jaką każda z nich miała odegrać w procederze przestępczym. W ramach ustalonego podziału ról firma Chwilówka Polska miała się zajmować pozyskiwaniem z rynku środków finansowych od inwestorów, Nobiles 2 - udzielaniem pożyczek, tzw. chwilówek, a Przedsiębiorstwo Finansowe Kredyty Chwilówki prowadzić dla obu tych firm usługi windykacyjne oraz wyszukiwać osoby chętne do zawierania umów pożyczek.

Katowice. Akt oskarżenia przygotowany i wysłany do sądu

W latach 2011 - 2013 firmy Chwilówka Polska i Nobiles 2 oferowały swoim klientom, na terenie całego kraju, pożyczki w wysokości od 50 do 1000 złotych. O przyznanie pożyczki mogły się ubiegać także osoby nieposiadające zdolności kredytowej. Nie były one oprocentowane, ale w przypadku ich niespłacenia w terminie, od pożyczonych środków były naliczane odsetki według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej czterokrotność kredytu lombardowego, tj. ok 10 procent.