Katowice. Duża popularność sklepu socjalnego. Będzie jeszcze bardziej dostępny

Na początku grudnia w Katowicach przy ulicy Tysiąclecia 82 rozpoczął działalność sklep socjalny, w którym najbardziej potrzebujący mieszkańcy miasta mogą zrobić podstawowe zakupy w atrakcyjnych cenach. Ze sklepu mogą korzystać osoby spełniające określone kryteria, na podstawie specjalnych skierowań uprawniających do dokonywania zakupów w sklepie, które wydawane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. Na dzień 30 grudnia 2020 r. ośrodek wydał już 1 525 takich skierowań dla ogółem 3 735 osób.

- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym zwiększono kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania skierowania do sklepu socjalnego. W chwili obecnej skierowanie może otrzymać osoba, której dochód nie przekracza 250 procent kryterium dochodowego, tj. 1 752,50 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1 320,00 zł w przeliczeniu na każdą osobę w rodzinie – informują urzędnicy.

Kto może kupować w sklepie socjalnym w Katowicach?

Z zakupów w sklepie socjalnym mogą skorzystać zarówno osoby objęte pomocą społeczną, jak również osoby i rodziny nie korzystające dotąd z pomocy MOPS, które spełniają określone kryteria dochodowe. To, czy dana osoba lub rodzina spełnia te kryteria, pomoże ustalić pracownik socjalny katowickiego MOPS-u, dlatego ważne jest, by przed wizytą w sklepie socjalnym koniecznie skontaktować się telefonicznie z jednym z Terenowych Punktów Pomocy Społecznej, gdzie udzielona zostanie fachowa pomoc w ustaleniu uprawnień do korzystania z oferty sklepu.