Jastrzębie Zdrój. Był pijany, bez prawa jazdy, poszukiwany i wpadł po kradzieży samochodu

Jastrzębska policja poinformowała, że w sobotę około godziny 21.30 mundurowi na ulicy 1 Maja zatrzymali do kontroli drogowej kierującego forda, który jechał drogą jednokierunkową pod prąd. 22-latek miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Podczas sprawdzenia w bazach policyjnych okazało się, że jastrzębianin jest poszukiwany przez Biuro Siren oraz nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Kierujący nie był w stanie udowodnić, że pojazd należy do niego, uparcie powtarzał, że dopiero co go kupił. Ford został zabezpieczony na parkingu strzeżonym, a mężczyzna otrzymał mandat.