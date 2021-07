Niezwykły gest mieszkańców Tarnowskich Gór. Chcą ratować restaurację

"Kurna Chata" w Tarnowskich Górach. Miasto zapowiada pomoc

Miasto zapowiada też pomoc dla restauratorów. Włodarze czekają jednak na ekspertyzy, które pomogą w ustaleniu, co było przyczyną zawalenia się ściany restauracji. - Musimy wiedzieć, co dalej trzeba będzie zrobić z budynkiem. Czy nadaje się do dalszego użytkowania czy trzeba będzie go rozebrać? Jesteśmy w kontakcie z właścicielką - mówi Skrabczewski.